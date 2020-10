Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de noua ani a stat zilnic, incepand din luna august, cate sapte ore, in fața școlii sale pentru a putea face lecții online, deoarece nu avea acces la internet acasa, scrie dailymail . Povestea unui baiat de noua ani din statul american New Mexico a facut inconjurul lumii, dupa ce elevul a facut…

- Presa internationala relateaza povestea induiosatoare a lui Jonathan Endecott din Roswell, New Mexico, care a gasit o metoda inedita de a participa la orele online, dupa ce scolile din regiune s-au inchis, in conditiile in care nu avea internet acasa.

- In aceasta dupa-amiaza, o grupa de copii de la Școala nr. 15 a fost trimisa acasa, dupa ce un elev al clasei a fost confirmat cu coronavirus. Elevul de clasa a VI-a nu a fost ieri la școala, acuzand stari de rau, cu simptome specifice COVID. I s-a facut testul iar rezultatul, aflat astazi, a ieșit pozitiv.…

- Cați dintre elevii care urmeaza online cursurile școlare au primit mijloacele tehnice și manuale școlare pentru a putea incepe școala, intreaba profesorul Dan Voiculescu pe blog, „o intrebare legitima, la care se impune un raspuns imediat”. „In prima zi de școala, 100.000 de elevi sunt obligați…

- A sunat primul clopotel, iar elevii revin la cursuri pentru anul scolar 2020 - 2021. O echipa Romania TV a mers intr-o scoala din Bucuresti pentru a vedea cum se desfasoara cursurile in scenariul galben. La ora 9 jumatate dintre elevii clasei I erau deja in banci, in sala de curs, alaturi…

- Acesta le cere parinților sa iși intrebe copiii cum prefera sa fie reluate cursurile: online sau cu prezența fizica la școala. "Școala in clasa sau de acasa? Am rugamintea sa va intrebați copiii cum cred ei ca ar fi potrivit sa inceapa școala: in clasa, sau de acasa - online - și sa imi scrieți aici…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a precizat marti seara ca in cazul in care o scoala adopta un sistem de invatare hibrid, care imbina invatamantul clasic cu predarea online, copiii care stau acasa vor urmari live, pe platforme, orele desfasurate in clasa.

