- O batrana de 80 de ani din raionul Briceni a fost agresata in propria locuinta de catre un consatean. Potrivit politiei, individul mai intai a batut victima, a amenintat-o cu un cutit, dupa care a incercat sa o violeze.

- In dimineața zilei de miercuri, in jurul orelor 08:30, o patrula de carabinieri a reținut un barbat. Inițial, acesta a fost stopat pentru verificari, in timp ce mergea pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei.

- Un medic din Chișinau a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de circulația ilegala de stupefiante. Acesta a fost reținut in flagrant in timp ce intenționa sa instraineze unei persoane o rețeta pentru obținerea preparatelor narcotice și psihotrope. In urma investigațiilor efectuate de poliție…

- Barbatul de 47 de ani a fost reținut, au transmis oamenii legii.Din verificarile polițiștilor, individul a tras un foc de arma in plan vertical cu o arma neletala, supusa autorizarii, confectionata pentru a produce zgomot sau a pentru a impraștia gaze.Barbatul nu figura ca deținator de arma, iar arma…

- Un șofer din Vrancea a fost depistat sub influența bauturilor alcoolice in timp ce conducea. Oamenii legii i-au facut semna sa traga pe dreapta, insa barbatul a refuzat. Intr-un final, acesta a fost prins, insa gestul lui i-a lasat cu gura cascata pe agenți. Ce alcoolemie avea șoferul Polițiștii din…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, anunțat in cautare pentru vatamarea intentionata grava a integritatii corporale sau a sanatatii care au provocat decesul victimei a fost reținut de oamenii legii. Individul, in luna martie a anului 2019, in timp ce se afla pe strada N.M.

- Apropiații unei adolescente au primit o veste crunta, pe final de an. Fata in varsta de doar 16 ani a fost gasita fara suflare. Principalul suspect in acest caz cutremurator ar fi chiar iubitul tinerei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. IPJ Ialomița a anunțat, joi, 30 decembrie, intr-un comunicat,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Capitala a fost reținut cu droguri de oamenii legii. Potrivit informațiilor, acesta a devenit agitat și a inceput rapid sa se deplaseze spre alta strada, la apariția echipajului de poliție.