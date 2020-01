Stiri pe aceeasi tema

- Primele cercetari ale polițiștilor din Constanța arata ca elevul de 12 ani de la Liceul „George Calinescu” s-ar fi aruncat, in aceasta dimineața, de la etajul al doilea al instituției de invațamant. „Conform primelor cercetari desfașurate, elevul s-ar fi aruncat de la etajul doi”, spun polițiștii constanțeni.…

- Incident in stația de metrou Pacii, care a starnit panica intre calatori și cei care se aflau pe peroane. Un barbat in varsta de 45 de ani a incercat sa iși ia viața și s-a aruncat in fața metroului. El a fost scos de sub tren și transportat la Spitalul Universitar din Capitala, au declarat reprezentanții…

- Din fericire, nu au existat victime, insa situația tragi-comica a generat o ancheta interna, ridicand și numeroase semne de intrebare in privința igienei din unitatea medicala. Animalele de companie s-au dovedit deja buni terapeuți, capabili sa imbunatațeasca starea psihica a pacienților care se lupta…

- Statia de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta a inregistrat o avarie la sistemul de alimentare cu energie electrica in cursul zilei de astazi 12 noiembrie 2019.Aceasta a determinat intreruperea totala a tensiunii si oprirea din functiune a pompelor. Imediat ce a fost reluata furnizarea…

- Luptatorii constanteni se pregatesc pentru o noua competitie importanta la care vizeaza, ca de obicei, cucerirea mai multor medalii. Este vorba despre Cupa Romaniei la lupte - cadeti, eveniment care va avea loc la Pitesti, in perioada 1-3 noiembrie. Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanta…

- Orasul Lefkosa din Cipru a gazduit, in perioada 22-24 octombrie, cea de-a XIX-a editie a Jocurilor Internationale „Dr. Kucuc” la tenis de masa, competitie la care au participat si patru sportive din Constanta: Bianca Mei-Rosu, Andreea Teglas, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Camelia…

- Una din nepoatele dictatorului Francisco Franco a proferat un blestem la adresa guvernului spaniol in timpul procesului de exhumare a bunicului sau, in bazilica unui monument national, potrivit mai multor relatari...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E68 Brasov ndash; Fagaras, la intrarea in orasul Codlea dinspre Vladeni, judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier: un pasager barbat, 40 de ani dintr un autocar in miscare a declansat iesirea de urgenta din spatele…