Un elev din Oradea care a dat examenul de Bacalaureat anul trecut și a obținut, dupa contestație, o nota mai mica la matematica, a caștigat in prima instanța, nota inițiala. Decizia nu este definitiva și a fost contestata deja de ministerul Educației. Avocatul adolescentului a declarat, pentru adevarul.ro, ca a inițiat acțiunea impotriva ministerului Educației, […]