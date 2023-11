Un elev consumator și traficant și-a amenințat profesorii chiar în fața polițiștilor: „Vă omor și vă îngrop în bani!” Un elev al unui liceu din Sectorul 6 al Capitalei și-a amenințat profesorii chiar in fața polițiștilor. El a fost in centrul unui scandal, iar polițiștii Secției 25au fost chemați sa intervina de urgența, la respectivul liceu din București, unde elevul de clasa a XI-a și-a snopit in bataie un coleg de clasa, potrivit Gandul.ro. […] The post Un elev consumator și traficant și-a amenințat profesorii chiar in fața polițiștilor: „Va omor și va ingrop in bani!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat din București a fugit de polițiști dupa ce a fost oprit in trafic, fiind urmarit pe strazile Capitalei. El a fost scos cu greu din mașina, oamenii legii constatand ca acesta era baut. „La data de 30.10.2023 in jurul orei 17.30, echipajul Brigazii Rutiere a efectuat semnal de oprire autoturismului…

- Un barbat din Sectorul 4 a atacat cu o maceta „mascații” care venisera la el acasa, chemați de mama acestuia. Unuia dintre agenți chiar a reușit sa ii distruga scutul de protecție. Femeia a sunat la 112, speriata ca fiul ei s-a baricadat in casa și este agresiv. Pentru ca nu a deschis ușa, mascații…

- Un barbat de 42 de ani, cunoscut medic estetician din București, unde are și o clinica de profil, a fost retinut de politisti, fiind suspectat ca ar fi furat aproximativ 35.000 de euro din locuinta unei femei din Sectorul 1. Pagubita este fosta iubita a barbatului, tot medic și ea, la Spitalul Elias.…

- Fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș, a fost prins duminica, 1 octombrie, in Sectorul 1 al Capitalei, conducand cu 75 km/h, potrivit unor surse din Poliție. Dupa ce Brigada Rutiera l-a oprit, oamenii legii au constatat ca avea și permisul suspendat. Astazi, in jurul orei 08.10, polițiști…

- Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi de pana la 2.500 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens va fi dezbatut in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Proiectul modifica […]…

- Un barbat care a amenintat ca se arunca de la etajul opt al unui bloc din centrul Capitalei, dupa ce si-a injunghiat concubina si a ranit-o pe prietena acesteia, a fost impiedicat sa iși duca gestul la capat dupa aproape 15 ore de negocieri cu Poliția. Alerta a fost data inainte de miezul nopții de…

- Familia Pascu, parinții tanarului drogat care a ucis 2 studenți in 2 Mai, este una instarita. Mihai și Miruna Pascu au peste 300 de proprietați pe numele lor in București și Constanța. Averea familiei Pascu consta in proprietați imobiliare in buricul Capitalei, dar și terenuri in celelalte sectoare…