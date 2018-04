Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi din județul Alba au obținut medalii de argint și bronz la Olimpiada Naționala de Matematica 2018, ce s-a desfașurat intre 3 și 7 aprilie la Satu Mare. Medalia de Argint a fost obținuta de elevul Alexandru Lorintz (clasa a VIII-a) de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș. De asemenea, medalia…

- Petaca Ionuț Valentin, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, a obținut premiul II la Olimpiada Naționala de Limba și Literatura Rromani. Petaca Ionuț Valentin este elev in clasa a XII-a. Olimpiada Naționala de Limba și Literatura Rromani s-a desfașurat la București in perioada 2-5 aprilie…

- In perioada 1-6 aprilie 2018, la Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, județul Prahova, s-a desfașurat a 54-a etapa naționala a Olimpiadei de Fizica. Patru elevi din județul Alba au reușit sa obțina medalii de argint și bronz, acordate de Societatea Romana de Fizica. Potrivit IȘJ…

- TRIUMFATORI…Rezultate de exceptie inregistrate de elevii Scolii Gimnaziale “Vasile Alecsandri” Vaslui la Olimpiada Nationala de Muzica Instrumentala. Olimpicii Costel Enea (clasa a VIII-a) si Bianca Maria Fodor (clasa a VI-a), de la Scoala Gimnaziala “Vasile Alecsandri” Vaslui, s-au intors de la Baia…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește marți, 20 martie 2018, incepand cu ora 15.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, acțiunea de informare prilejuita de lansarea site-ului Olimpiadei naționale de limba germana. In anul 2018, Olimpiada Naționala de limba germana ...

- BRAVO…Sase elevi din judetul Vaslui vor participa la etapa nationala a Olimpiadei de Religie, care va avea loc la Iasi, in perioada 12-15 aprilie. Erika Craciun, Alina Iovu, Gabriel Isachi, Luminita Mihaela Croitoru, Georgiana Hutuleac si Eliza Georgiana Prisecaru au inteles ca ora de Religie, pe langa…

- „Grupurile parlamentare ale PMP și PNL au atacat la Curtea Constituționala legea prin care se inființeaza, in urma unui troc politic intre PSD și UDMR, Liceul teoretic Romano-Catolic cu predare exclusiv in limba maghiara la Tirgu Mureș. Este pentru prima data in Romania cand pentru inființarea…

- La Clubul Sportiv Real Bradu se pune accent pe performanta, iar aceasta este cautata la fiecare sectie a clubului. De data aceasta vorbim despre grupa de juniori 2008 a CS Real Bradu, micutii participand la finalul saptamanii trecute lka un turneu organizat de catre Prosport Focsani. La intrecerea…