- Un audit intern are loc in aceasta perioada la un centru social ce apartine Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Iasi. Printre suspiciuni se numara modul in care mai multe produse de panificatie ar fi fost distribuite.

- Pompierii din Prahova intervin, joi, la un incendiu izbucnit la o autoutilitara care transporta 500 de kilograme de baterii de telefon. Focul s-a extins la un centru de dezmembrari auto si la doua masini, din cauza fumului fiind transmis mesaj RO-Alert.

- In urma activitatilor desfasurate, politistii specializati in investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au solutionat trei furturi. Acestia au identificat doi tineri care, in perioada noiembrie – decembrie 2019, au sustras bunuri dintr-un complex comercial si dintr-o locuinta…

- Admiterea la Școala de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, sesiunea ianaurie 2020 a avut loc in perioada 10-19 ianuarie. Ultima medie de admitere in sesiunea de iarna a fost 71 de puncte.UPDATE 20 ianuarie. Rezultatele la admiterea la Școala de Poliție Campina, sesiunea ianuarie 2020 au fost afișate…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, joi, patru perchezitii la locuintele unui barbat in varsta de 22 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de talharie calificata, port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase si loviri sau alte violente, informeaza IPJ Prahova."Din cercetari a rezultat faptul…

- F.T. La nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Serban Cantacuzino” Prahova s-a decis ca distinctia de “ Pompierul Anului 2019” sa-i fie acordata plutonierului adjutant Sorin Tache. Potrivit unui comunicat de presa al inspectoratului, “ acesta ocupa funcția de Șef garda de intervenție…

- Dina Muntean, o mamica din Baia Mare susține ca a fost la un pas sa-i fie furat copilul și asta chiar de sub ochii ei. Intamplarea s-a petrecut in aceasta seara, iar femeia a impartașit intamplarea pe grupurile de mamici de pe rețelele de socializare. „Buna seara dragele mele… AVETI MARE GRIJA AZI IN…

- Statul roman a contractat un imprumut de 177 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea a doua penitenciare, care vor crea 1.900 de noi locuri pentru diverse categorii de deținuți, in conformitate cu standardele europene, precum și a unei facilitați de pregatire…