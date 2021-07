Un elev a încercat să fraudeze Bac-ul folosindu-se de căști minuscule care se extrag din urechi doar cu magnetul Metoda ingenioasa de copiat i-a lasat cu gura cascata pe profesorii care l-au descoperit. Elevul folosea un sistm audio cu caști extrem de mici care nu puteau fi extrase din urechi decat cu ajutorul unui creion cu magnet. Examinatorii din judetul Alba au descoperit un sistem bazat pe o tehnologie avansata ascuns la unul dintre […] The post Un elev a incercat sa fraudeze Bac-ul folosindu-se de caști minuscule care se extrag din urechi doar cu magnetul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

