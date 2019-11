Un elev a fost ucis de un coleg de-al său de liceu. Agresorul s-a sinucis "In jurul orelor locale 11:00 (02:00 GMT), un elev de 19 ani a ucis un coleg de clasa si a ranit alti trei, cu o arma de foc inregistrata, intr-o cladire a liceului pentru constructii si inginerie urbana din Amur", a anuntat intr-un comunicat comitetul de ancheta al regiunii omonime.



Starea de sanatate a celor trei raniti, de 17, 19 si 20 de ani, nu a fost precizata de comitetul de ancheta, care adauga ca "suspectul si-a tras un glont in cap" si a decedat.



Potrivit politiei locale, citata de agentii de presa ruse, un conflict intre elevi ar putea fi la originea acestui atac.

Sursa articol si foto: rtv.net

