Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Craiova a ajuns desfigurat la spital, cu maxilarul rupt, dupa ce un coleg l-a lovit cu un pumn in fata. Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii, dar abia acum a fost facut public, dupa ce victima a depus doua plangeri consecutive la poliție.

- A doua zi de scoala s-a incheiat la spital pentru un licean din Craiova. Adolescentul a fost lovit cu pumnul in fata de un coleg de la o alta clasa. Baiatul s-a ales cu rani grave, iar medicii au fost nevoiti sa-l opereze de urgenta.

- Un elev de 16 ani a fost internat cu tripla fractura maxilara la Spitalul din Craiova, dupa ce a fost batut in a doua zi de școala de un coleg pasionat de box. La doua zile dupa incident, agresorul s-a dus la spital și l-a amenințat pe baiat chiar in salon, spunandu-i ca nu va mai scapa daca parinții…

- Un baiat in varsta de șase ani, din Craiova, județul Dolj, a fost atacat, joi, de cainele vecinilor, un Amstaff, in timp ce se afla pe o strada din localitate, cu bunica lui. Copilul a fost transportat la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Incidentul a avut loc pe strada Lalelelor, din…

- Alexandru Ionita (23 de ani) a facut deplasarea cu CFR Cluj in Suedia, pentru meciul cu Malmo, dar a fost lasat in afara lotului pentru partida retur cu Malmo.Pe aeroport, inainte de plecarea spre Suedia, mijlocasul a spus ca publicul de la Craiova este cel mai frumos din tara si orice jucator…

- A murit pe patul de spital dupa ce a fost snopit in bataie chiar in ziua de Sfantul Ilie. Un barbat de 65 de ani din Aninoasa și-a dat ultima suflare pe patul unui spital din Craiova, dupa cateva zile de chinuri. Batranul a fost efectiv calcat in picioare de un tanar de 25 de ani din aceeași localitate.…

- Veste cumplita primita joi dimineata de rudele batranului de 65 de ani din Aninoasa, snopit in bataie cu cateva zile inainte, de Sfantul Ilie. Bietul om a murit la Craiova dupa ce zile in sir a agonizat pe patul de...

- Facultatea de Litere a Universitatii din Craiova desfasoara, pana pe 22 iulie, pentru cel de-al doilea an consecutiv Scoala de vara „Pregatire integrata pentru tranziția la invațamantul universitar”, cu finantare obtinuta de Universitatea din Craiova in cadrul Proiectului privind invațamantul ...