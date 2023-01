Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost printre primele echipe cu cele mai bune rezultate din concurs pana acum, insa rabdarea le-a fost pusa la incercare de o proba de-a dreptul dificila. Cele doua au fost ingrozite atunci cand au aflat ca trebuie sa bea un pahar cu o bautura alcoolica, insa in…

- Actorul britanic Benedict Cumberbatch, ai carui stramosi au detinut o plantatie de trestie de zahar in secolul al XVIII-lea, este vizat de guvernul insulei Barbados care ar putea sa-i ceara despagubiri.

- Printr-un comunicat oficial, CNAIR a anunțat ca, incepand de joi, 17 noiembrie, vor fi introduse restricții de trafic pe Transfagarașan și Transalpina. Practic, circulația va fi interzisa pe anumite sectoare. „Avand in vedere ultimele prognoze meteorologice și pentru siguranța participanților la…

- In dimineata zilei de astazi, 14 noiembrie 2022, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o serie de activitați de control in trafic, fiind vizate, cu precadere, autovehiculele de transport public de persoane, inclusiv cele in regim „taxi”. Acțiunile politistilor din judetul Alba, pentru cresterea…

- Jojo se mandrește cu aceeași silueta ca-n liceu. Actrița din serialul „Clanul” a spus in cadrul unui interviu pentru ego.ro ce sacrificii face pentru a arata bine și la ce alimente a renunțat. Vedeta iși petrece foarte multe ore pe platoul de filmare, iar de multe ori sare peste mese. Jojo a marturisit…

- Un director din cadrul CNAIR este cercetat pentru luare de mita și trafic de influența, anunța DNA. Este vorba de Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care este cercetat de procurorii…

- Un tanar de 23 de ani din Roșia a furat ieri noapte un Duster al poliției rutiere Sibiu și a oprit mașini in trafic, prezentandu-se drept polițist, relateaza Turnul Sfatului. Informația prezentata inițial de un fost agent de poliție, iar apoi a fost confirmata de IPJ Sibiu. Polițiștii susțin ca tanarul…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița, „refugiat” in Serbia, a fost trimis in judecata, pentru trafic și instigare la trafic de influența. Potrivit procurorilor DNA, in perioada 2006-2015 Sebastian Ghița ar fi controlat, prin intermediari sau direct, piața IT din Romania. In aceasta perioada, orice firma…