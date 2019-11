Un elefant a murit de epuizare în Sri Lanka după ce transportase mai multe grupuri de turişti Decesul elefantului, in varsta de 18 ani, pe nume Kanakota, a survenit pe data de 16 octombrie, dupa ce transportase deja in ziua respectiva trei grupuri de excursionisti. Potrivit relatarilor, Kanakota ar fi fost lovit, pentru a fi disciplinat, cu un "bullhook", un instrument metalic, format dintr-o tija, cu un varf ascutit, folosit de "mahouts" (cei care mana elefantii) pentru a tine sub control animalele. Pentru suma de circa 23 de lire sterline (30 de dolari americani) fiecare, turistii sunt transportati pe elefant la vechea fortareata Sigiriya intr-o calatorie care poate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptezeci si patru de persoane au murit si peste 55.000 au fost infectate cu virusul febrei Dengue in Sri Lanka in acest an pana in a doua saptamana a lunii octombrie, au informat luni autoritatile, scrie agerpres.ro.Pana in data 18 octombrie au fost raportate un numar de 55.

- Sapte elefanti au fost descoperiti morti incepand de vineri in Sri Lanka, probabil otraviti de satenii exasperati de aceste animale care produc accidente fatale si distrug culturile, transmite AFP, preluata de Agerpres. Trei animale au fost gasite moarte sambata intr-o rezervatie forestiera din centrul…

- Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale, a lovit luni o regiune vasta din zona Tokyo provocand decesul a trei persoane, ranirea altor cateva zeci si prabusirea mai multor stalpi de inalta tensiune. Un val de canicula care a urmat marti furtunii, a condus la decesul…

- Aproximativ 430.000 de gospodarii din zona Tokyo sunt in continuare afectate de o pana de curent provocata de un puternic taifun, a anuntat miercuri o companie de utilitati din Japonia, citata de agentia DPA potrivit Agerpres Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale,…

- Decesul a fost anuntat pe Twitter de succesorul lui Mugabe, actualul presedinte Emmerson Mnangagwa. "Cu cea mai mare tristete, anunt moartea parintelui fondator si fostului presedinte al Zimbabwe, Tov. Robert Mugabe", arata mesajul de pe contul oficial al presedintiei de la Harare.Conform…

- Peste 180 de porci au murit duminica dupa-amiaza in nord-estul Frantei, dupa ce camionul care ii transporta spre abator s-a rasturnat intr-o intersecție. Vehiculul, care transporta 205 porci, s-a rasturnat la un sens giratoriu din Etain, la aproximativ 50 de kilometri de orasul Metz, potrivit timesofmalta.com.…

- Șeful Salvamont Sibiu, Adrian David, crede ca Torok Zsolt a murit dupa ce o stanca s-a desprins cu el, avand in vedere ca zona in care se afla, din apropierea Varfului Negoiu, este foarte instabila și puțin frecventata de alpiniști. Acesta era plecat singur pe munte, intr-o zona fara semnal.Șeful…

- Regizoarea Catalina Buzoianu a murit sambata, la varsta de 81 de ani, anunța AGERPRES.Informatia a fost confirmata de reprezentanti ai Uniunii Teatrale din Romania (UNITER). Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE Decesul regizoarei…