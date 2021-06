Stiri pe aceeasi tema

- Economistul liberal Cristian Paun a criticat foarte dur mai multe aspecte din Planul Național de Redresare și Reziliența girat de ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, mai ales in chestiunile ce țin de agricultura și pensii. Unul dintre textele critice are titlul ”Meteo-sensibilitatea PIB…

- Ministrul USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, le promite romanilor ca vor avea un sistem de pensii echilibrat. El este prezent miercuri in Parlamentul Romaniei pentru a prezenta in fața opoziției planul PNRR. „Vom avea o noua lege a pensiilor, care va indrepta legea de acum cațiva…

- Reteaua de distributie a gazelor poate fi extinsa prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) intr-o regiune a tarii, daca va fi folosit hidrogenul in amestec cu gazele, a declarat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern.…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- In vreme ce liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca „sunt discuții” referitoare la finanțarea europeana de 600 milioane de euro destinata extinderii rețelelor de gaze naturale, ministrul liberal Virgil Popescu nu vede nicio problema. „In anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a comentat situația negocierilor dintre România și Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, spunând ca este un proces normal. Edilul a îndemnat la încredere fața de ministrul…

- Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) propus de România a ridicat o serie de obiecții din partea Comisiei Europene. Rezervele, a precizat liderul PNL Ludovic Orban, s-au referit la proiectele privind sistemul de irigații sau cel energie. „Este un document care este supus…

- Orban: PNRR reprezinta, in acest moment, prioritatea coaliției de guvernare Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban. Foto: Arhiva/ Agerpres Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care vor fi alocați banii europeni destinați înlaturarii efectelor crizei sanitare, reprezinta…