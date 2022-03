Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut site-ul de tip enciclopedie open source din lume este acuzat de „diseminare ilegala" a unor informații despre armata rusa, victimele civile ucrainene și operațiunile bancare ale Moscovei. Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine…

- Din momentul anunțului, Statele Unite au blocat toate activele deținute de Banca Centrala a Rusiei pe teritoriu american, dar și cele detinute oriunde de catre persoane americane”, a anuntat Trezoreria americana, potrivit news.ro.O astfel de masura va limita și mai mult capacitatea Moscovei de a apara…

- Razboiul din Ucraina va avea urmari fatale și asupra economiei mondiale. Nu va face o excepție nici Romania. Economia Romaniei va avea de suferit de pe urma razboiului economic dintre Uniunea Europeana si Rusia, insa exista si solutii pentru a contracara acest lucru. Razboiul clasic dintre Rusia si…

- Statele Unite au interzis luni - cu efect imediat - orice tranzactie cu Banca Centrala rusa, o sanctiuni de o duritate fara precedent, impusa in coordonare cu numerosi aliati ai Washingtonului, din cauza invaziei Ucranei de catre Rusia, anunta Departamentul american al Trezoreriei, relateaza AFP.

- ”Aceasta decizie are ca efect imediat imobilizarea tuturor activelor Bancii Centrale a Rusiei pe care le detin Statele Unite sau care care ar fi detinute oriunde de catre persoane americane”, anunta intr-un comunicat Trezoreria americana. Acest lucru va limita foarte puternic capacitatea Moscovei de…

- Marea Britanie a anunțat interzicerea tranzacțiilor cu Banca Centrala a Rusiei, in cea mai recenta mișcare de a separa instituțiile financiare din Moscova de piețele occidentale, scrie BBC. Masurile vor interzice, de asemenea, instituțiilor financiare britanice sa tranzacționeze cu Ministerul de Finanțe…

- UE și SUA au anunțat sambata ca mai multe banci din Rusia vor fi excluse din sistemul global de plați interbancare SWIFT și, cel puțin la fel de semnificativ, rezervele internaționale ale Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate, scriu Reuters și Financial Times. Tarile occidentale au anunțat sambata ca…

- Marea Britanie a adoptat joi legislatia care ii permite sa isi inaspreasca regimul de sanctiuni impotriva Rusiei, menit a contribui la descurajarea Moscovei de a invada Ucraina, a anuntat guvernul britanic, potrivit AFP. Anuntat de luna trecuta, acest nou regim urmareste sa permita Marii Britanii,…