Un ecograf de înaltă performanță a intrat în dotarea Maternităţii Ploiești Un ecograf de inalta performanța a intrat in dotarea Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ploiești. O veste extraordinara inaintea Sarbatorilor de Iarna a venit din partea Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ploiești, unitate medicala aflata in administrarea Consiliului Județean Prahova. Viitoarele mamici care apeleaza la serviciile medicale ale specialiștilor maternitații din Ploiești vor putea sa beneficieze de unul dintre [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

