Un echipaj SMURD implicat intr-un accident rutier in Brasov

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DJ394, intre Dulcesti si Pecineaga, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si un autobuz. In urma impactului, au rezultat doua…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina intre localitatile Daieni si Garliciu. Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, nu au existat persoane incarcerate. La fata locului, intervine SMURD Harsova.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Murfatlar, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe Calea Dobrogei. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Sursa foto cu rol ilustrativ :…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe A2, la km 167, pe directia de mers spre Constanta, in dreptul localitatii Saligny.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, a rezultat o victima constienta.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Lumina.Din primele informatii, un accident rutier s a produs pe strada Tulcei, langa Avicola.In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mihail Kogalniceanu. Din primele informatii, un accident rutier s a produs intre doua autoturisme, la intersectia strazile Tudor Vladimirescu si Unirii. Impactul s a soldat cu ranirea doua persoane.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona sensului giratoriu din zona Delfinariu a municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier: o persoana in stare de ebrietate a fost lovita.Sursa foto cu…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Agigea, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, au rezultate trei victime constiente.…