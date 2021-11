Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de luni spre marți, dupa un sejur de șase luni in Stația Spațiala Internaționala, astronauții echipei conduse de Thomas Pesquet in misiunea spațiala Crew-2 au amerizat la bordul unei capsule Space X, Dragon, in largul coastelor Floridei, Golful Mexic, impreuna cu tot materialul rezultat din…

- Echipajul rusesc care a mers pe Statia Spatiala Internationala pentru a realiza primul film in cosmos revenit pe Pamant. Actrița Iulia Peresild, regizorul Klim Sipenko și cosmonautul Oleg Novitkii au aterizat cu succes in Kazahstan.

- Echipa de film din Rusia, care a mers in spațiu pentru a turna primul film realizat in afara planetei noastre, s-a intors pe Pamant, duminica, dupa ce a petrecut 12 zile pe Stația Spațiala Internaționala, relateaza The Guardian.

- Primii patru turisti spatiali ai navetei SpaceX au revenit pe Terra, dupa ce au petrecut trei zile in spațiu. Capsula Dragon a amerizat in Oceanul Atlantic, in largul coastelor Floridei. Este prima misiune orbitala din istorie fara astronaut profesionist la bord, scrie digi24.ro.

- O racheta Antares care a transportat capsula spatiala comerciala Cygnus a livrat cu succes aproape 4.000 de kilograme de provizii, inclusiv produse alimentare, echipamente de cercetare si piese de schimb, pe Statia Spatiala Internationala (ISS), informeaza DPA joi. Naveta cargo fara pilot,…