Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc la ucea de Sus, unde o mama și copilul acesteia au fost loviți de o mașina. Pieonii au fost loviți de un autoturism, iar paramedicii au reuțit sa il resusciteze pe copil. Acesta va fi preluat de un elicopter SMURD. Mama este inconștienta și este preluata de un echipaj al…

- Un sofer incepator, in varsta de 19 ani, a scapat de sub control masina pe care o conducea, o Dacia Solenza in care se afla cu inca trei prieteni, in drum spre Ciric, in zona Little Texas. Autoturismul s-a rasturnat in timp ce efectua o depasire a unei masini care a virat stanga, la fata locului intervenind…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de 4 kilometri s-a format pe autostrada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La data de 4 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au identificat un barbat banuit ca, in dimineața aceleiași zile, ar fi sustras un autoturism de pe raza municipiului Sibiu. Mașina a fost recuperata. Read More...

- La fata locului a fost chemat un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi si un echipaj de politie. „A fost dirijat un echipaj cu medic, care au gasit un barbat spanzurat, in varsta de 58 de ani, care prezenta semne de moarte biologica instalata. Nu s-a mai putut face nimic pentru…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, in zona Pietei Nicolina, la fata locului intervenind un echipaj cu asistent al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi. „La locul solicitarii a fost gasita o femeie policontuzionata prin accident rutier, ce prezenta un traumatism la nivelul membrului inferior…

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- Un echipaj de pompieri de la Detașamentul Alexandria a intervenit, luni, cu ajutorul unei șenilate, in sprijinul unui echipaj medical al Serviciului de Ambulanța Județean pentru preluarea unui batran din localitatea Dulceanca, cu hipertensiune.