Un „Dumnezeu“ ideologic, globalizant? Mircea Eliade vedea in magnifierea colosala a imaginii liderilor totalitari, rosii sau bruni, asadar deopotriva Benito, Adolf, Lenin, Stalin, Mao, Castro, ba chiar si mai maruntei, dar ambitiosi si megalomani (Enver al Albaniei, scornicesteanul nostru s.a.) in uriasele panouri propagandistice mulate pe tiparul marelui calauzitor (fhurer, rukovoditeli, carmaci…) al maselor care il urmeaza catre un promis paradis terestru. Uriase „icoane" - (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

