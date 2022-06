Un drum naţional şi unul judeţean au fost blocate de copaci doborâţi de vijelii Drumul national 41 si drumul judetean 411 au fost blocate de copaci doborati de vant in urma vijeliilor de cod rosu ce s-au abatut asupra a 13 localitati din judetul Giurgiu in ultimele 24 de ore, pompierii si voluntarii intervenind pentru inlaturarea acestora, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna a doborat in București, marți dupa-amiaza, 44 de copaci și a avariat 26 de mașini. Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov declara ca, pana la ora 21.00, ca urmare a codurilor de vreme severa inregistrate in București, au intervenit pentru degajarea a 44 copaci și 3 elememente de construcție.…

- O furtuna puternica a lovit, luni dimineata, municipiul Constanta, iar mai multi copaci au fost doborati de vant, unii dintre ei cazand pe masini parcate. De asemenea, pompierii au intervenit la inundatii produse la doua case, la o biserica, dar si pentru scoaterea a doua persoane care se aflau intr-o…

- ISU Giurgiu intervine luni dimineata pentru degajarea de copaci cazuti pe cablurile electrice, pe carosabil si pe autoturisme in mai multe localitati din judet si pentru scoaterea apei din curti si de pe strazi in municipiul Giurgiu in urma ploilor abundente si a vijeliilor de cod portocaliu. Fii…

- Mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic in Capitala, duminica seara, ISUBIF intervenind pentru indepartarea acestora, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pompierii teleormaneni au avut peste 60 de interventii in noaptea de duminica spre luni - mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic, un TIR s-a rasturnat la Turnu Magurele, mai multe acoperisuri au fost avariate si un stalp de electricitate a cazut pe carosabil. Fii la curent cu cele…

- O masina cu cinci persoane la bord a fost blocata pe drumul judetean Remeti (Coada Lacului) - Stana de Vale, un drum in lucru, inchis circulatiei publice, in urma desprinderii de arbori si stanci din versant, transmite Salvamont Bihor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O casa de oaspeti in care se organizau diverse evenimente a ars in noaptea de luni spre marti in localitatea Cosoba, din judetul Giurgiu, din cauza unui scurtcircuit electric, pompierii actionand patru ore pentru stingerea incendiului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mai multi copaci si stalpi au fost doborati, vineri dupa-amiaza, de vijelie in localitati ale judetului Prahova, inclusiv in municipiul Ploiesti, fiind avariate doua autoturisme, dar si tevi de gaze, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…