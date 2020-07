Un Drum Județean important intră în reparații! Traficul va fi deviat de mâine

Intervenția, care va avea loc pe sectorul de drum cuprins între km 5+600 și km 5+700, va consta în realizarea unui zid de sprijin armat, al carui rol este acela de a rezolva problema de stabilitate pe care o are, în prezent, acest tronson component al Drumului Bistriței.

În acest context, Consiliul Județean aduce la cunoștința participanților la trafic si a locuitorilor din zona faptul ca, pe perioada desfașurarii acestor lucrari, circulația rutiera publica pe drumul județean DJ 109… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

