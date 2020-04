Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala și economiile naționale se afla intr-o criza profunda. Se produce așa numita “inghețare a economiilor reale”, in aproape toate țarile. Astfel, in cadrul unei conferințe de presa on-line, CNIPMMR a lansat primul set de masuri...

- Consiliul Județean Cluj anunța ca a finalizat lucrarile de asfaltare pe drumul județean 161 (DN 1C) – Dabaca – Panticeu. A fost, astfel, asfaltat un sector de drum in lungime de peste 11 kilometri, de la kilometrul 17+000 pana la kilometrul 28+030. ”Importanța acestor lucrari e data de faptul ca DJ…

- Echipa condusa de fizicinul Malcolm McGeoch, de la PLEX Corporation, folosește o noua tehnica de analiza. Cercetatorii au descoperit o noua proteina extraterestra, intr-un meteorit care a cazut pe Pamant in urma cu 30 de ani, scrie sciencealert.com.

- Cristian Tudor Popescu a critica, la Digi 24, felul in care PNL și USR au decis sa acționeze, dupa ce PSD a fost indepartat de la Palatul Victoria prin moțiune de cenzura. Jurnalistul este de parere ca ”dreapta” nu a ințeles ce vor romanii de la ea, fara a prezenta pe ce se bazeaza afirmațiile sale…

- Dimineața zilei de 15 februarie, a inceput cu o veste foarte trista pentru lumea teatrului și filmului romanesc. Prin intermediul paginii oficiale, Teatru de Revista ”Constantin Tanase” din București, anunța pierderea lui Paul Talașman. Baimerenii au avut ocazia sa il cunoasca pe scena Teatrului Dramatic…

- Vineri 14 februarie, de la ora 21.30 la Cuib d’Arte, va avea loc un eveniment de neratat alaturi de membrii proiectului Pamant, care a debutat in fața melomanilor in 2018, in Piața Operei, la Festivalul Artelor, cu un spectacol care a generat o mulțime de aplauze binemeritate. „Proiectul acesta vine…

- Imaginile cu un tanar care s-a prabusit inert la pamant dupa ce a iesit dintr-un club clujean au devenit virale. „Beat, drogat, ce mai conteaza. Ies alti 6 tineri din Form. Il iau ca pe mort, il indeasa intr-o masina care poate fi oricand un dric”, scrie clujeanul care a surprins scena.

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 27 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in trei situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Mioveni a intervenit…