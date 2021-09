Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav in orasul Tecuci, judetul Galati. Doi tineri au fost batuti cu bestialitate de un barbat. Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente si continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a incidentul.

- Barbat din Galati, depistat in timp ce comercializa parfumuri susceptibile a fi contrafacute. La data de 27 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 au suprins un barbat, in parcarea exterioara a unui complex comercial din municipiul Constanta, in timp ce oferea trecatorilor parfumuri spre vanzare.In…

- Un angajat roman a fost filmat in timp ce ii arata unui muncitor din Nepal cum sa fure benzina de la locul de munca. ”No problem, little benzin”, este concluzia galațeanului.Incidentul s-a produs la societatea care are grija de spațiile verzi din orașul Galați. Un muncitor galațean ii explica unui coleg…

- „Mi-am prezentat astazi viziunea privind viitorul Partidului Național Liberal in fața colegilor din Organizația PNL Galați. Le-am transmis liberalilor galațeni ca suntem in data de 25 august, ultima zi de depunere a candidaturilor, astfel ca, la Congresul PNL din 25 septembrie trebuie sa aleaga intre…

- „Romania salbatica”, amplu proiect documentar semnat de Dan Dinu si Cosmin Dumitrache, premiat de publicul editiei de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), va fi lansat in cinematografele din tara pe 17 septembrie, potrivit news.ro. Cu trei zile inainte de lansare,…

- Consiliul Județean(CJ) Gorj și-a propus ca in Gorj sa fie atrasa jumatate din finanțarea asigurata prin Fondul de Tranziție Justa. Fondul pentru o Tranziție Justa (FTJ) este un mecanism de finanțare al Comisiei Europene, menit sa atenueze costurile socioeconomice ale tranziției catre neutralitatea climatica…

- Florin Cițu spune ca banii de la rectificarea bugetara nu vor fi folosiți pentru a cumpara voturile primarilor din PNL pentru congresul din septembrie, ci pentru a dezvolta zonele ramase in urma din punct de vedere al infrastructurii. Premierul promite asfaltare, canalizare și alimentare cu apa.…

- Fenomenele meteo extreme nu au ocolit județul Gorj. Ploaia cu grindina a facut ravagii in comunele Balteni și Stanești, scrie portalul local GorjExpress . Cerul s-a intunecat dintr-o data, iar grindina a cazut cu putere timp de peste aproape 20 de minute. Localnicii s-au refugiat in case, iar unii au…