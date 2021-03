Un drum de 2 km, care duce spre localitatea Ceroborta, reabilitat după mai mulți ani

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai vechi manastiri din tara noastra va avea un drum de acces reabilitat. In cateva luni, asfaltul va fi asternut de la ieșirea din satul Calarasauca, raionul Ocnita, și pana in poarta lacașului “Adormirea Maicii Domnului”.

- O femeie de 80 de ani a decedat, marti dimineata, dupa ce a fost acrosata de un autoturism in timp ce traversa soseaua europeana E85, in localitatea Pufesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In aceasta dimineata (marti – n.r.), in jurul orei 6,20, un autoturism condus de…

- Un accident de circulație a avut loc, miercuri, la pranz, pe șoseaua care face legatura intre comunele Remetea Mare și Moșnița Noua. Impactul s-a produs dupa ce o mașina a intrat pe contrasens. „O femeie in varsta de 47 de ani a condus un autoturism pe DJ 609F dinspre localitatea Remetea inspre localitatea…

- Un accident rutier s-a produs, dimineata, si pe drumul european E85, la iesirea din localitatea Mircesti, judetul Iasi. Un tanar de 29 de ani ar fi accidentat mortal o persoana, aflata pe partea carosabila. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Roman cu o autospeciala pentru…

- Un drum agricol de circa 800 de metri, impracticabil din cauza gropilor și a noroaielor, a fost redat circulației.”Este vorba despre un drum agricol de aproximativ 800 de metri, care conecteaza drumul de asfalt de la Ferma Larga, cu drumul care duce spre Caianu si care, din cauza noroiului si a denivelarilor…

- Loredana Groza și-a delectat urmaritorii de pe Instagram cu postari de la soare și plaja, vedeta aflandu-se intr-un cunoscut punct turistic. Cantareața se declara fericita și ii mulțumește soarelui pentru "dragostea pe care i-a scos-o in cale". Alintata Lori de fani, vedeta de televiziune se afla in…

- Un incendiu a izbucnit sambata la o locuinta din localitatea Fastaci, comuna Cozmesti din Vaslui, in casa fiind gasit trupul carbonizat al unui barbat in varsta de aproximativ 84 ani, informeaza Agerpres. Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa, o…

- In localitatea Ungheni, pe drumul 151D un șofer a semnalat doua gropi pe partea dreapta catre localitatea Acațari. Autovehiculul sau a fost avariat, ambele cauciucuri de pe partea dreapta fiind distruse. Drumul nu este marcat iar gropile nu sunt semnalizate. In aceste condiții, pe timp de noapte, șoferii…