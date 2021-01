Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de oameni care au ramas in plina iarna fara case, dupa incendiu de la Miercurea Ciuc, primesc ajutor. Autoritațile le vor oferi alimente și alte bunuri din rezerva de stat tuturor familiilor sinistrate. Oamenii stau acum intr-o sala de sport.

- Britanicul Charlie Ottley si-a terminat de renovat casa din munti si ne-o prezinta drept „un nou capitol, o noua viata” Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia si Flavors of Romania, a devenit unul dintre cei mai asidui ambasadori neoficiali ai tarii noastre, alaturi de Printul…

- Panica in Alexandria, unde gloanțele trase de polițiști in timpul antrenamentului intr-un poligon de la marginea orașului au ajuns in casele unor oameni, relateaza Ziarul Impact News24. Poliția Romana a deschis o ancheta in acest caz.Poligonul aparține Clubului Școlar Sportiv Alexandria, și in ultimele…

- Oamenii din regiunile aflate in apropierea Nagorno-Karabah, asupra carora Azerbaidjanul urmeaza sa recastige controlul duminica, 15 noiembrie, și-au incendiat locuințele inainte de plecarea spre Armenia. Zeci de case au fost arse de flacari in imprejurimi. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent…

- Rafturile supermarketurilor din Marea Britanie au fost golite de produsele esentiale pentru uz casnic. Speriati de noul lockdown, britanicii au dat buzna pentru a face provizii. Hartia igienica si pastele au disparut primele de pe raft.Oamenii s-au inghesuit sa cumpere produsele esentiale pentru gospodarie,…