Un drum care face legătura între județul Cluj și o zonă pitorească din Alba, reabilitat. A fost așternut primul strat de asfalt Consiliul Județean Cluj modernizeaza o porțiune de drum care face legatura cu județul Alba, respectiv cu zona turistica a Munților Apuseni, dar și cu zona Rimetea. Lucrarile avanseaza rapid și a fost așternut deja primul strat de asfalt. Este vorba despre drumul județean DJ 107M Luna de Sus – Baișoara – Buru – limita cu județul Alba.

Sursa articol si foto: alba24.ro

