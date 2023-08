Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit un mic dormitor intr-o vila romana de langa Pompei, care a fost aproape sigur folosit de sclavi, aruncand lumina asupra statutului lor umil in lumea antica, a declarat duminica Ministerul Culturii, citat de CNN.

- Oamenii de știința au descoperit artefacte arheologice fascinante chiar in inima capitalei mexicane. Situata la doar 2,4 kilometri nord-vest de centrul istoric al orașului, se afla o așezare straveche, care, potrivit cercetarilor, dateaza din anii 450-650 d.Hr. Arheologii cred ca au descoperit ruinele…

- In timpul unei expediții coordonate de UNESCO in Canalul Skerki, o echipa internaționala de cercetatori a descoperit trei nave care s-au scufundat in perioade diferite in zona recifului Kif. Un grup de arheologi marini din Algeria, Croația, Egipt, Franța, Italia, Maroc, Spania și Tunisia au efectuat…

- Arheologii au descoperit ateliere pentru mumificarea oamenilor si a animalelor, precum si inca doua morminte in necropola antica din Saqqara, conform unui anunt facut sambata de oficiali egipteni, transmite Reuters, potrivit Agerpres.