- Parcarea „a la Dorel”, o intalnim tot mai des, fie ca mergem la supermarket, la mall, sau pur si simplu la plimbare prin oras. La fel s-a intamplat si luni, in jurul amiezii, pe Bulevardul Lucian Blaga, din Sebeș. Deși, in zona, sunt doua locuri de parcare pentru personale cu dezabilitați, dragul nostru…

- Reprezentantii Primariei Capitalei au transmis marti seara jurnalistilor, la cateva ore dupa comunicatul de presa privind mitingul romanilor din diaspora din 10 august, protocolul semnat cu autoritatile cu competente in domeniu. Documentul a fost trimis si organizatorului protestului, Federatia Romanilor…

- Autoritatile au decis prelungirea programului de lucru la ghiseele de eliberare a pasapoartelor. Masura se aplica de maine si pana la sfarsitul lunii lunii august pentru a acoperi cererea in crestere in aceasta perioada. Astfel, birourile din 30 de judete vor fi deschise de luni pana vineri, intre orele…

- 81 de morti si aproape 200 de raniti in incendiul devastator de langa Atena Incendiile din Grecia, iulie 2018. Foto: Agerpres. În Grecia, bilantul victimelor incendiului devastator de lânga Atena a ajuns la 81 de morti si aproape 200 de raniti. Alte câteva zeci de persoane…

- Madalin Ungureanu, edilul comunei Balesti, din judetul Gorj, este primarul din Romania care a taiat salariile cu 20%, inclusiv pe al sau. Mai exact, aproximativ 50 de functionari din cadrul primariei comunei gorjene Balesti, in frunte cu primarul, incaseaza de doua luni salarii diminuate cu 20%. Autoritatile…

- Camera Deputatilor a adoptat luni, proiectul de lege privind Codul de procedura penala, prin care procurorii vor avea interdictie de a da informatii in timpul urmaririi penale a unor persoane, dupa ce Comisia pentru legile justitiei a dat in aceeasi zi raport favorabil acestei initiative, conform Mediafax.…

- Oamenii legii au pornit in control pe șantierele orașului. S-au oprit in Parcul Alpinet, unde au gasit mai multe nereguli pe șantier. „Ca urmare a faptului ca nu a luat masura impiedicarii producerii și raspandirii prafului, iar in unele locuri plasa de protecție lipsea, polițiștii locali…

- Camera Deputatilor a adoptat in plenul de miercuri o propunere legislativa prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice este extinsa de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au implinit 25 ani. Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor…