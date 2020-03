Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie 2019, grupul CME a anuntat ca a semnat un acord definitiv pentru vanzarea catre fondul de investitii PPF Group, controlat de cel mai bogat om de afaceri din Cehia, Petr Kellner. Tranzactia este estimata la 2,1 miliarde dolari. Kellner are afaceri in Romania, prin intermediul PPF, in principal…

- Un astronaut amator american care voia sa demonstreze ca Pamantul este plat a murit sambata in California la varsta de 64 de ani in urma exploziei rachetei sale artizanale, pe care o construise el insusi, au anuntat reprezentantii postului TV Science Channel care au filmat lansarea vehiculului spatial,…

- Mandatul directorului general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, a fost revocat marti, 4 februarie a.c., de membrii Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Codrut Ion Bilea director general provizoriu, pe o durata de 4 luni, incepand de…

- Presedintele american Donald Trump a felicitat duminica statul Kansas pentru victoria echipei Kansas City Chiefs in Super Bowl, finala ligii profesioniste de fotbal american NFL, insa orasul se afla in realitate in statul Missouri, transmite AFP. Contul oficial de Twitter al liderului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, la sosirea joi in sala unde urma sa inceapa forumul dedicat comemorarii victimelor Holocaustului, la Ierusalim, a dat mana cu printul Charles al Marii Britanii, cu presedintele francez Emmanuel Macron, dar a trecut pe langa vicepresedintele american Mike Pence, fara…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat miercuri tirurile iraniene asupra bazelor din Irak utilizate de americani, pe contul sau de Twitter, informeaza AFP, potrivit Mediafax.ro.Aceste tiruri au fost prima riposta militara dupa asasinarea influentului general iranian Qassem…

- Postul de televiziune BBC (British Broadcasting Corporation) a fost criticat pentru felul in care jurnalistii au reflectat campania electorala din Marea Britanie, castigata de conservatorii lui Boris Johnson. Tony Hall, directorul general al BBC, si-a exprimat "exasperarea" cu privire la "teorii…

- Directorului si presedintelui Camerei Americane de Comert din Hong Kong li s-a refuzat accesul in orasul invecinat Macao, dupa ce au fost retinuti de oficiali de la imigratie, informeaza The Guardian.