- Ministerul Finanțelor (MF) a atras 1,27 miliarde lei și 383,6 milioane euro, prin vanzarea de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), aceasta fiind cea mai mare suma atrasa de Stat prin acest tip de titluri de stat. Donatorii de sange au cumparat titluri de stat Fidelis in valoare de peste 266 milioane…

