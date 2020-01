Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani, luptator de greco-romane, a fost cel care a scos primul crucea sfintita din lemn aruncata de episcopul Giurgiului, Prea Sfintitul Ambrozie, in apele reci ale Dunarii. Gerul Bobotezei a venit in acest an la Giurgiu cu temperaturi cuprinse intre minus cinci si trei grade…

- Biserica Ortodoxa celebreaza, astazi, Botezul lui Iisus Hristos sau Boboteaza. Numita teologic si Epifania, sau Aratarea Domnului, sarbatoarea aminteste de momentul in care Iisus Hristos a fost botezat de Sfantul Ioan Botezatorul in raul Iordan, la varsta de 30 de ani. La Catedrala Mitropolitana din…

- In nordul Moldovei, zilele acestea, localnicii dintr-o comuna nemțeana pregatesc Crucea de Boboteaza. Temperaturile ridicate din ultimele zile le-au dat emotii. Pana la urma, iazul a inghețat și crucile sunt gata.

- Botezul Domnului sau Boboteaza este praznuit de crestini, in fiecare an, in data de 6 ianuarie. Sarbatoarea reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul și in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfințesc apele. La varsta…

- Pompierii au renuntat la cautarea minorului disparut duminica in apele bratului Borcea al Dunarii, a anuntat miercuri Biroul de presa al ISU Ialomita, scrie Agerpres. "Operatiunea s-a incheiat fara succes, minorul disparut duminica nu a fost gasit", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Ialomita,…

- Principala raza de actiune complexului de utilaje este in zona de Dunare dintre Corabia si Calafat, acolo unde in perioadele de seceta senalul navigabil este foarte greu de mentinut la adancimile necesare.

- Pentru traversarea Dunarii, se recomanda folosirea punctelor de trecere cele mai apropiate de Bechet, PTF Calafat (Dolj) si PTF Turnu Magurele (Teleorman). "Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu cu privire la faptul ca in data…