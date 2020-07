Stiri pe aceeasi tema

- TAROM reia de vineri operarea intre Bucuresti si Roma Airbus A 130. Foto: wikipedia.org. TAROM reia de vineri operarea între Bucuresti si Roma (Aeroportul Fiumicino), cu 2 zboruri saptamânale, în zilele de luni si vineri, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook.…

- Un tânar libian de 25 de ani, Khairi Saadallah, a fost arestat de catre poliția britanica dupa atacul terorist cu cuțit din orașul Reading, potrivit unei surse din securitate, relateaza Reuters. VIDEO Atac cu cuțitul în Anglia: Trei persoane decedate și doua în stare grava / Un…

- Cintareata Vera Lynn, care a devenit un simbol al sperantei in Marea Britanie in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si mai recent pe durata pandemiei de coronavirus, gratie cintecului sau "We Will Meet Again", a murit joi la virsta de 103 ani, relateaza BBC. Familia cintaretei a confirmat ca artista…

- Un avion de vanatoare apartinand aviatiei militare americane, decolat de la o baza din Marea Britanie, s-a prabusit luni in Marea Nordului, in largul coastei de nord-est britanice, in timpul unei misiuni de antrenament de rutina, transmit AFP, Reuters si BBC, citand un comunicat al US Air Force.Toti…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 grade a lovit, miercuri, nordul statului Chile, scrie The Independent, potrivit Mediafax.Cutremurul s-a produs la o adancime de 145 de kilometri. Un local din Cluj a impresionat presa din intreaga lume: Netflix vrea sa filmeze aici un serial / VIDEO…

- Sulton Monsour, un barbat in varsta de 45 de ani, fara locuința, a fost prins de autoritați pe strada in timpul carantinei și a fost trimis in judecata. Textul de lege impus pe timpul carantinei de autoritațile din Marea Britanie prevedeau ca este ilegal pentru oricine „sa iasa in afara locuinței fara…

- La primele ore ale diminetii, barbatul si-a dat seama ca cineva incearca sa-i porneasca motorul parcat in fata casei. A fugit sa-i opreasca pe hoti, insa a cazut pe scari. Cei doi hoti au reusit sa fure motorul, iar barbatul din Calarasi a pornit in urmarirea acestora. Dupa ce i-a urmarit…

- Marea Britanie va ramane in carantina cel putin pana pe 1 iunie. Anuntul a fost facut duminica seara de premierul Boris Johnson, care a prezentat un asa-numit sistem de alerta in cinci pasi, un fel de ghid al iesirii din izolare.