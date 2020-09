Celebrul DJ Erick Morillo, cunoscut pentru hitul anilor ’90 "I Like to Move It” și pentru show-urile fabuloase din Las Vegas, a fost gasit mort in Miami Beach. Cauza morții nu este, deocamdata, cunoscuta.

Cadavrul artistului in varsta de 49 de ani a fost gasit in dimineața zilei de 1 septembrie, transmite site-ul tabloid TMZ. Autoritațile au declaratr ca au primit apelul la 911 la ora 10.42, iar odata ajunși la fața locului in Miami Beach, au constatat decesul.

Erick Morillo a fost un DJ celebru in randul generației ’90, remarcandu-se mai ales cu piesa „I Like to Move It” din…