- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP.

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, in cadrul ședinței de miercuri, a denunțat Acordul CSI privind cooperarea in domeniul turismului. Acordul de cooperare in domeniul turismului a fost semnat de Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul tehnico-militar semnat la Bucuresti, la 5 septembrie 2020. Proiectul a fost adoptat cu 112…

- Dmitri Kozak, șeful adjunct al Administrației președintelui Rusiei, a afirmat ca Ucraina este cea care nu indeplinește Acordurile de la Minsk, iar Statele Unite ințeleg acest lucru, relateaza agenția TASS. ”Dupa cat imi dau seama, Statele Unite ințeleg ca, de fapt, Kievul este cel care nu…

- Casa Alba a negat ca a sistat fonduri pentru asistența Ucrainei in razboiul pe care il poarta Kievul impotriva separatiștilor pro-ruși, susținuți financiar și militar de Rusia. Washingtonul precizeaza ca a alocat „fonduri de urgența” in cazul in care Rusia se va aventura intr-o noua incursiune militara…

- Nationala de fotbal a Ucrainei conduce formatia Macedoniei de Nord cu scorul de 2-0, la pauza meciului care are loc joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa C a turneului final EURO 2020. Echipa antrenata de Andrei Sevcenko a marcat prin Andrei Iarmolenko (29) si Roman Iaremciuk (34). …

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, cere Aliantei Nord-Atlantice sa intensifice prezenta militara in Europa de Est, in scopul contracararii Rusiei, acuzata de o serie de provocari politice si militare, conform mediafax. Dupa recentul incident aerian…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a interzis avioanelor din Belarus sa foloseasca spațiul aerian ucrainean incepind cu 29 mai, ora 00:00. Despre acest lucru a anunțat pentru UNIAN serviciul de presa al Ministerului Infrastructurii din Ucraina. Astfel, avioanele din Belarus nu vor putea folosi Ucraina…