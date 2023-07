Stiri pe aceeasi tema

- Episod halucinant petrecut la Piata Rahova, din Sector 5, Bucuresti. Directorul de la Direcția de Ordine Publica și Circulație pe Drumurile Publice, Stana Cornel, a fost batut de un barbat agresiv. Agresorul amenința cetațenii cu un cuțit, iar cand directorul a intervenit, acesta a tabarat cu pumnii…

- Directorul executiv de la Direcția de Ordine Publica și Circulație pe Drumurile Publice, Stana Cornel, a fost batut de un barbat agresiv, in Piața Rahova. Barbatul amenința cetațenii cu un cuțit, iar cand directorul a intervenit, acesta a tabarat cu pumnii și picioarele pe el. Acum, Stana Cornel este…

- Primaria Sectorului 5 vine in sprijinul cetațenilor pentru a elimina, pe cat posibil, apariția unor complicații cauzate de expunerea prelungita la temperaturile ridicate din aceasta perioada. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a solicitat ca cele opt module aflate pe raza teritoriala…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a anunțat marți, 13 iunie, finalizarea lucrarilor la pasajul care descongestioneaza traficul dinspre vestul Bucureștiului spre Autostrada Soarelui.Primarul Sectorului 3 crede ca in cateva zile se va da drumul la circulație pe noul pasaj.„Suntem…

- Primarul Sectorului 3, Rober Negoița, banuit ca ar fi comis infracțiuni asimilate faptelor de corupție, fals in declarații și și-ar fi folosit funcția pentru favorizarea unor persoane, neaga toate acuzațiile. Intr-o intervenție la Digi24 , primarul Robert Negoița a negat acuzațiile aduse de ANI, pe…

- Primaria Cluj-Napoca anunța mai multe restricții de circulație cu ocazia evenimentelor ce se desfașoara in municipiu la inceputul lunii iunie. Cu ocazia ”The Power of Sports – Sports Festival”, care se va desfașura la Cluj-Napoca in perioada 1 iunie – 4 iunie 2023, sunt necesare urmatoarele restricții…

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoita, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a plantat mai multi copaci pe bulevardul I.C. Bratianu din Bucuresti, desi recunoaste ca zona nu tine de primaria pe care o conduce. Acesta i-a transmis primarului general Nicusor Dan ca nu-l va lasa sa scoata…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala, a transmis Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Cele noua spitale care vor asigura asistenta medicala…