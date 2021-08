Stiri pe aceeasi tema

- Edilul din Motru, Cosmin Morega, propune organizarea unei chete la nivel local pentru ca Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa sa iasa din insolvența. Furnizorul de servicii de apa și canal din Motru este de peste 4 ani in insolvența din cauza datoriilor. Ar fi trebuit sa iasa din insolvența inca…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru se apuca de investiții, deși nu se știe daca din toamna va putea sa mai funcționeze. Dupa cum se cunoaște, societatea nu a achitat certificatele de CO2 pentru activitatea de anul trecut. Era nevoie de peste 10 milioane de lei, dar suma respectiva…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a redus producția de energie electrica. In momentul de fața, compania are in funcțiune doar patru grupuri energetice. Cererea de energie pe baza de carbune este in scadere, iar colosul energetic are in funcțiune doar doua grupuri la Termocentrala Rovinari, unul la Turceni…

- Ilie Schintee nu mai este director la Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa Motru. Locul acestuia a fost luat se pare, de penelistul Ion Cojocaru. Schintee a fost administrator la UATAA foarte multi ani. Decizia de schimbare a acestuia apartine...

- Prefectul de Gorj, Cornel Raducan-Morega, este solicitat oficial sa trimita Corpul de control la UATAA Motru. Solicitarea vine din partea primarului din Motru, Cosmin Morega. Acesta este nemulțumit de situația Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru (UATAA), in special legat de activitatea…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) din Motru va continua sa ramana in insolvența. Termenul de ieșire din insolvența de 4 ani a expirat pe 21 aprilie. Ulterior, pe 5 mai, s-a mers la instanța, inca judecatorii au decis sa acorde un nou termen și sa nu ia vreo decizie. Astfel, abia peste…

- O Comisie pentru verificarea condițiilor de munca și-a inceput activitatea la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari. Este o comisie care va trebui sa intocmeasca un raport care va sta la dispoziția administrației Complexului Energetic Oltenia și de care se va ține cont la incadrarea in condiții de…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru iși va continua activitatea. Potrivit unui comunicat de presa, societatea va furniza și in iarna urmatoare caldura și apa calda populației. Uzina nu a achitat certificatele de CO2 pentru anul trecut. Este nevoie de peste 9 milioane de lei.…