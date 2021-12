Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din Pakistan au torturat, ucis și apoi au dat foc unui barbat din Sri Lanka, acuzat de blasfemie din cauza unor afișe pe care le-ar fi dat jos, potrivit The Guardian . Priyantha Diyawadana, un cetațean srilankez care lucra ca director general al unei fabrici a companiei de inginerie…

- Candidata Partidului Politic Sor la functia de primar al municipiului Balti, Marina Tauber, spune ca isi va cauta dreptatea in judecata, dupa ce Comisia Electorala Centrala a cerut Judecatoriei Balti anularea inregistrarii sale in calitate de candidat in alegeri. Tauber i-a indemnat pe balteni ,si nu…

- Crima din Arad care a ingrozit o tara intreaga are inca o fateta sinistra. In timp ce o ducea pe copila ucisa in geamantan, ca sa se debaraseze pe camp de cadavru, criminalul l-a carat dupa el si pe baietelul de trei ani al concubinei.

- "Suntem gunoiul Europei daca așteptam sa ni se dea concentratoare din Olanda. Oamenii aia s-au pregatit de valul 4 și au in plus și ne dau și noua. Le mulțumim dar noi suntem gunoiul Europei, așteptam sa luam cerșeala? Medicamentele pot sa le produc eu daca ma lasa. Daca erau medicamente nu murea lumea.…

- Fabrica de sticla din Chișinau are un un nou director. Șeful general al Agenției Proprietații Publice, Eugeniu Cozonac, l-a prezentat astazi colectivului pe Ion Covrig. Despre aceasta a anunțat Agenția Proprietați Publice.

- De vineri, 8 octombrie, aproape 11.000 de salariati ai uzinei Dacia, din judetul Arges, vor ramane acasa. Fabrica iși intrerupe activitatea, din cauza crizei componentelor electronice, care afecteaza industria mondiala de profil. In primele doua zile ale acestei saptamani la Dacia nu s-a lucrat, din…

- FOTO: Cum aratau ”oamenii simpli” ai secolului trecut, din Alba. Fotografii din alt veac, publicate de Arhivele județene Serviciul județean al Arhivelor Naționale Alba a publicat o serie de fotografii inedite, reprezentand imagini ale unor oameni care au trait in județul Alba, acum aproape 100 de ani. …

- Astazi, polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au fost alertați cu privire la faptul ca in localitatea Braniștea, la o balastiera de pe malul raului Someș, o persoana se afla in stare de inconștiența in apa. Oamenii legii au identificat persoana in cauza, stabilind ca este vorba despre un barbat…