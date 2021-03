Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul suedez Christian Danielsson a primit luni din partea Uniunii Europene insarcinarea de a media intre autoritatile si opozitia din Georgia pentru a dezamorsa criza politica din aceasta tara, transmite AFP. Inalt functionar european specializat in negocieri privind Vecinatatea Estica si procesul…

- Miercuri, 24 februarie a.c., filiala locala a PRO Romania a organizat prima conferința de presa din acest an. Liderul filialei, Marian Neacșu, a anunțat ca PRO Romania ramane «singurul partid de Opoziție» la nivel local și in viitorul apropiat filiala va monitoriza atent activitatea politica și administrativa…

- Grecia și Turcia, doi membri ai NATO, vor relua discuțiile exploratorii pe 25 ianuarie în vederea soluționarii disputelor lor privind explorarea hidrocarburilor în estul Mediteranei, a anunțat luni Ministerul Turc de Externe, potrivit AFP."Cea de-a 61-a runda de discuții exploratorii…

- Euronews va lansa Euronews Romania, intr-un parteneriat cu Universitatea Politehnica din București. Lansarea canalului TV din Romania vine in urma unor lansari regionale de succes in Georgia și Albania, dupa cum transmit reprezentanții postului in anunțul publicat miercuri pe site-ul euronews.com. ”Complet…

- Ma refer explicit la ceea ce se intampla in interiorul PNL, in interiorul USR, in binomul PNL-USR și in raportul putere-opoziție. In PNL se contureaza nu o opoziție, ci trei. Din ce in ce mai distincte. Daca situația se dezvolta in aceasta direcție, iar pompierul de la Cotroceni nu stinge focul,…

- Campania de vaccinare impotriva noului coronavirus a inceut, sambata, in toate statele Uniunii Europene. In acest context, Catherine De Bolle, directoarea Europo a tras un semnal de alarma cu privire la asupra pericolului aparitiei unor false vaccinuri impotriva coronavirusului, potrivit Brusseles Time.Intr-o…

- Partidul Social Democrat a avut, aseara, prima ședința a noilor Grupuri parlamentare reunite din Senat și Camera Deputaților. Cei 47 de senatori și 110 deputați au fost intampinați de președintele Marcel...