Assadollah S., un diplomat iranian aflat in Austria, a fost arestat in Germania sub suspiciunea de implicare in organizarea unui atentat terorist impotriva unui miting al opozitiei iraniene in Franta, au declarat marti surse sub rezerva anonimatului, relateaza dpa. Procurorii belgieni afirma ca barbatul ar avea legaturi cu un cuplu de belgieni de origine iraniana suspectat ca ar fi intentionat sa comita un atac cu bomba in timpul unui miting organizat de o grupare iraniana de opozitie sambata trecuta in Villepinte, oras situat in apropiere de Paris, la care au participat 25.000 de oameni. Diplomatul…