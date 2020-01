Un diplomat egiptean de rang înalt, convocat de Ministerul turc de Externe Un diplomat egiptean de rang inalt de la Ankara a fost convocat de Ministerul turc de Externe, dupa ce sediul unei agenții de știri a Turciei, aflat in Cairo, a fost percheziționat de autoritațile din Egipt, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax. Citește și: SURSE - PNL pregatește o mutare care va provoca CUTREMUR in politica: liberalii trec la saltele Patru angajați ai agenției de știri, un turc și trei egipteni, au fost arestați in urma percheziției. Turcia a condamnat acțiunea, acuzand ca aceasta reprezinta un act de agresiune și intimidare a presei. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

