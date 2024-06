Stiri pe aceeasi tema

- Un diplomat american a fost descoperit decedat in hotelul Hilton din Kiev, a relatat publicatia Ukrainska Pravda, citand surse din cadrul politiei ucrainene, conform Agerpres. Trupul neinsufletit al unui reprezentant al Ambasadei SUA in Ucraina a fost gasit in hotelul Hilton pe 25 iunie. Pe corpul acestuia…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, va sosi miine, 29 mai, la Chișinau, intr-o vizita de scurta durata, in care va avea intrevederi cu președinta Maia Sandu și premierul Dorin Recean. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda. {{749033}}Potrivit acestuia,…

- Taxa pe kilometraj reprezinta un nou sistem de impozitare considerat mai echitabil pentru toți utilizatorii de vehicule. Departamentul de Transport din California a anunțat lansarea unui proiect pilot pentru a testa tranziția de la taxele pe combustibil la o taxa bazata pe kilometrajul parcurs. Aceasta…

- Președinta Colegiului Medicilor din București, Catalina Poiana, a declarat vineri, 11 aprilie, la Digi 24, ca familiile celor 19 pacienți decedați intr-un interval de patru zile la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala nu s-au adresat cu reclamații instituției pe care o conduce.„Nu am primit absolut…