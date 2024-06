Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25 iunie, trupul neinsuflețit al unui diplomat american a fost descoperit in hotelul Hilton din Kiev, conform relatarii publicației Ukrainska Pravda. Potrivit acestor surse, pe corpul reprezentantului Ambasadei SUA in Ucraina nu au fost identificate urme de violența, iar moartea sa ar fi…

- Camera inferioara a Parlamentului Louisianei, un stat in sudul Statelor Unite, a adoptat o lege care catalogheaza pilula avortului drept o ”substanta periculoasa”, la care astfel este necesar sa se restranga accesul, o problema de societate majora, aflata in centrul campaniei prezidentiale, relateaza…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat, marti, ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Senatul american a confirmat votul din Camera pentru un ajutor mult asteptat pentru Ucraina. Liderul de la Casa Alba a anunțat ca va promulga…