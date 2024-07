Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata, iar alte sase au fost ranite in urma unei alunecari de teren in provincia Hunan din centrul Chinei, conform televiziunii chineze de stat CCTV, citata de...

- O alunecare de teren cauzata de viituri in provincia Hunan din centrul Chinei a provocat duminica moartea a 11 persoane, conform media citate de AFP. Cel putin o alta persoana a fost data disparuta.

- Dezastrul natural „a provocat prabusirea unei pensiuni cu un etaj”, anunța presa chineza O alunecare de teren, cauzata de viituri in provincia Hunan din centrul Chinei, a provocat moartea a 11 persoane, conform AFP. Televiziunea de stat CCTV anunța ca dezastrul natural „a provocat prabusirea unei pensiuni…

- O tornada s-a napustit cu furie peste un oraș din estul Chinei. Cel puțin 5 morți, peste 80 de raniți și pagube materiale serioase - este bilanțul anunțat la televiziunea naționala. Potrivit Administrației pentru Situații de Urgența, peste 2.800 de locuințe au suferit stricaciuni și liniile electrice…

- Fenomenele extreme din China au luat viața a patru oameni, in timp ce o alta este data disparuta, dupa o alunecare de teren, scrie News.ro. In mai multe regiuni din China este in vigoare o alerta de ploi torențiale de mai multe zile, a anunțat presa locala, potrivit News.ro. In ultimele zile, China…

- Un barbat a ucis opt persoane si a ranit o alta cu un cutit in centrul Chinei, au anuntat vineri media de stat chineze, citand autoritati locale, informeaza AFP. Atacul s-a produs joi dimineata in orasul Xiaogan, in provincia Hubei, potrivit televiziunii de stat CCTV. Persoana ranita nu este in pericol…

- Tensiunile dintre blocul economic occidental condus de SUA și cel aliniat Chinei amenința cooperarea comerciala globala și creșterea economica, a avertizat un inalt oficial al Fondului Monetar Internațional. Gita Gopinath, directorul general adjunct al FMI, a declarat marți, intr-un discurs susținut…

- O porțiune a unei autostrazi s-a prabușit miercuri dimineața in sudul Chinei, iar cel puțin 19 oameni au murit, au anunțat oficialii locali, conform Hotnews . Optsprezece mașini au cazut dupa ce o porțiune de autostrada s-a surpat in zona orașului Meizhou din provincia Guangdong, in urma ploilor puternice…