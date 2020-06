Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul lugoj continua sa se afle sub Cod Roșu de inundații. In zona Podului de Fier, din centrul Lugojului, se acționeaza cu saci și utilaje, iar pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor ISU Timiș a montat mai multe corturi și un punct de comanda mobil. In apropierea imobilului…

- 22 de persoane, intre care 12 copii, au fost evacuate, astazi, din patru ferme din Pohalma Jabar, din județul Timiș, din cauza breșelor aparute in digul de protecție din zona inundata. Potrivit ISU Timiș, la ieșirea din Lugoj, zona Pohalma Jabar, s-au format doua breșe in digul de protecție. Acestea…

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitațiilor abundente, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 25 case, 346 curți, 73 beciuri/subsoluri și 11 strazi, anunța IGSU.Citește și: CAB l-a condamnat definitiv pe ex-colonelul SRI Daniel Dragomir la 3 ani si 10 luni cu EXECUTARE pentru…

- Mai multe gospodarii din 10 localitați din județul Timiș au fost inundate in urma ploilor abundente de joi. Opt persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri. Potrivit ISU Timiș, pompierii au intervenit joi in zece localitați pentru evacuarea apei din gospodarii și curți. In localitatea…

- Mai multe gospodarii din zece localitați din județul Timiș au fost inundate in urma ploilor abundente de joi. Opt persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri. Potrivit ISU Timiș, pompierii...

- Cateva mii de persoane au primit miercuri ordinul sa evacueze o regiune situata in centrul statului Michigan, dupa revarsarea a douaa baraje, care alimenteaza temeri cu privire la inundatii ”istorice”, au anuntat autoritatile din acest stat situat in nordul Statelor Unite, relateaza AFP.Ploi…

- Doi copii au murit, iar 56 de persoane au fost ranite in Uzbekistan, unde in urma precipitațiilor abundente a cedat un baraj. Barajul din Sardoba, in vestul Uzbekistanului, s-a spart vineri dimineata si a obligat circa 70.000 de persoane sa isi evacueze locuintele inundate, informeaza agerpres.ro. Duminica,…

- Doi copii au murit, iar 56 de persoane au fost ranite in Uzbekistan, unde in urma precipitațiilor abundente a cedat un baraj. Barajul din Sardoba, in vestul Uzbekistanului, s-a spart vineri dimineata si a obligat circa 70.