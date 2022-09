Stiri pe aceeasi tema

- Un diamant roz exceptional, despre care se spune ca detine unul dintre cele mai inalte grade de puritate din lume, ar putea fi vandut cu peste 21 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce va avea loc in luna octombrie la Hong Kong, au anuntat miercuri reprezentantii casei Sotheby's, informeaza…

- Un model Ford Escort RS Turbo condus de Printesa Diana intre anii 1985 si 1988 urmeaza sa fie scos la licitatie pe 27 august. Pretul autovehicului se estimeaza ca va fi format din ”sase cifre”.

- ”Avem scoase la licitatie lucrari de aproape 8 milioane de lei pentru reabilitarea termica a unor blocuri din Timisoara. Si avem altele in pregatire. Invit, cu aceasta ocazie, firmele de constructii sa depuna oferte la licitatii. Sunt proiecte cu finantare europeana la care am schimbat solutia tehnica,…

- Complexul sportiv Bega va fi expertizat de catre o firma de specialitate, in vederea reabilitarii. Cum se va face aceasta se va stabili in urma expertizei tehnice care va fi realizata in urma unei licitații, a anunțat viceprimarul Cosmin Tabara. In timp ce primarul Dominic Fritz nu mai contenește cu…

- Ministerul Transporturilor a aprobat nota de fundamentare inaintata de DRDP Iasi privind realizarea variantei ocolitoare a orasului Podu Iloaiei, judetul Iasi care va avea o lungime de peste patru kilometri. „Am stabilit ca vom face o sosea ocolitoare la Podu Iloaiei. Sunt bani alocati. Ar fi o centura…

- Zeci de loturi pentru amplasarea unitaților de comerț ambulant pe teritoriul orașului vor fi scoase astazi la licitație. Primaria anunța ca evenimentul se va desfașura incepand cu ora 11:00, in Sala de Ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43. Prețul inițial al loturilor expuse variaza…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a atribuit recent doua contracte pentru furnizarea de produse medicale. Primul contract se refera la achizitionarea de leucoplast pe suport panza si matase ,plasturi adezivi dupa punctie si plasture adeziv pentru fixarea cateterelor…

- Relocarea Policlinicii la Spitalul din Alba Iulia. O noua licitație pentru modernizarea și dotarea spațiilor, lansata in SEAP Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a lansat o noua licitație pentru lucrarile ce vizeaza relocarea ambulatoriului integrat in locul fostei Policlinici. Valoarea execuției…