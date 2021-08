Un dialog la Putna In 2018, am acordat un interviu revistei "Cuvinte catre tineri", publicatie editata anual de Manastirea Putna. Evenimentul de acum o saptamana, prilejuit de implinirea a 150 de ani de la marea serbare a romanilor de pretutindeni, mi-a adus aminte de acest dialog. Reiau si aici cateva dintre gandurile exprimate atunci, pe care le consider de actualitate. *** - In afara celor cateva ore petrecute saptamanal in biserica, ce mod de vietuire trebuie sa aiba un crestin? - E clar ca nu trebuie sa fim crestini de duminica, ci de fiecare zi. E nevoie sa intelegem pe viu si sa credem cuvantul Domnului:… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

