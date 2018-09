Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni (65 de ani) a acordat un interviu in Libertatea in care i-a criticat pe Mihai Stoica, Gigi Becali și și-a exprimat dezaprobarea fața de ceea ce se intampla in fotbalul romanesc. Ultima luata in colimator e presa, din cauza careia spune ca "am ajuns sa o urasc pe Halep". "Prea repede…

- Dinamo va juca impotriva lui CFR Cluj, in Gruia, azi de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ionel Danciulescu, 41 de ani, a uimit pe toata lumea la antrenamentul de dinaintea meciului. Directorul general al clubului este nelipsit de…

- Iata care sunt semnele ca persoane dragi, din lumea de dincolo, incearca sa te contacteze. 1. Monede Spiritele pot face ca in calea noastra sa apara monede. Acest lucru inseamna ca persoanele dragi trecute in lumea de dincolo te incurajeaza sa te valorifici mai mult. Acorda mai multa…

- Gigi Becali a dezvaluit ca singurul detractor al situației de la FCSB caruia nu ii va raspunde este finul lui, Mirel Radoi. Mirel Radoi, capitan legendar și fost tehnician la FCSB, analizeaza constant mutarile din jurul vicecampioanei Romaniei, de cele mai multe ori intr-un ton critic. Gigi Becali…

- Cum poate fi dat afara Nicolae Dica de la FCSB: ”Am facut un calcul logic”. Cine este favorit sa-i ia locul. Patronul ”din umbra” de la FCSB, Gigi Becali, a negat faptul ca antrenorul echipei bucureștene, Nicolae Dica, ar avea o clauza speciala de reziliere a contractului. ”Ce clauza de 60.000 de euro?…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, spune, intrebata daca crede ca este o coincidenta faptul ca legile justitiei, dar si prevederile privind abuzul in serviciu au fost modificate "pe repede inainte", in conditiile in care Liviu Dragnea este acuzat tocmai de aceasta infractiune, ca ea…

- Gigi Becali a anuntat ca nu exista o clauza pentru demiterea lui Nicolae Dica si ca acesta va primi salariul pana la final in cazul unui astfel de scenariu. Gigi Becali l-a turnat pe Mihai Stoica. Probleme cu legea pentru managerul sportiv de la FCSB "Am facut un contract normal si,…

- Petrecere cu tort si artificii, dupa aproape 4 ani si jumatate petrecuti la Jilava! De asta a avut parte, aseara, Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost inconjurat de familie si de prietenii apropiati.