- Un barbat din județul Hunedoara, diagnosticat cu noul COVID-19, a fost transferat marți seara la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Arad. Acesta a murit noaptea, in urma complicațiilor. SCJU Arad arata ca barbatul de 60 de ani necesita terapie intensiva și a fost internat pe Compartimentul de…

- Trei pacienti din judetul Hunedoara, diagnosticati cu COVID – 19, au fost transferati la Spitalul Judetean Arad, deoarece in judetul Hunedoara nu mai sunt locuri libere pe sectiile de Terapie Intensiva dedicate Covid. Reprezentantii Spitalului Judetean Arad au anuntat ca cei trei pacienti,…

- Bilanțul ultimelor 24 de ore al pandemiei de Covid-19 in Timiș releva faptul ca 10 persoane se afla internate in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva și peste 160 de pacienți sunt internați in spitale. Nu mai puțin de 69 de decese ale persoanelor cu Covid-19 s-au produs in Timiș, de la inceputul…

- 64 a fost “capacitatea maxima de terapie intensiva COVID-19”, atinsa vineri in Bucuresti, conform informației oficiale de la Ministerul Sanatații pentru Libertatea. Nu e vorba de paturile libere, e vorba de toate paturile!Astazi, 27 iulie, sunt, in total, 80 de paturi de terapie intensiva functionale…

- CARANSEBEȘ – Este vorba despre o femeie in varsta de 72 din localitatea Iaz, care fusese internata pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului Municipal de Urgența! „Din pacate, din ce am discutat cu colegii mei care s-au ocupat de cazul dansei, va pot spune ca femeia s-a prezentat la spitalul nostru…

- Primii cinci pacienti bolnavi de COVID-19 vor fi transferati, marti seara, de la Timisoara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad pentru tratamente, in urma aglomerarii sectiilor din Timis, informeaza Agerpres.

- Un barbat de 52 de ani, internat in Spitalul din Arad, care a fost intubat si ventilat mecanic timp de 25 de zile, a fost externat luni din spital, dupa ce a luptat mai bine de doua luni de zile cu virusul SARS-CoV-2. „A fost o provocare pentru intreaga echipa medicala. Pacientul nostru a stat intubat…

- Un apel la 112 a mobilizat echipajele de urgența, in aceasta dupa-amiaza, pe strada Poetului din Arad, unde o persoana a fost lovita de tren, in zona trecerii la nivel cu calea ferata. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, insa din pacate echipajul de urgența nu a mai putut face nimic pentru…