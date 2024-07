Stiri pe aceeasi tema

- Prima ceremonie de deschidere din istoria Jocurilor Olimpice desfasurata in afara unui stadion a generat numeroase comentarii in lumea intreaga si nu a facut unanimitate in randul reprezentantilor mass-media, potrivit Agerpres.

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 a pus in valoare istoria Frantei, a orasului Paris si a comunitatii LGBT intr-un mod fara precedent, vineri seara, pe malurile Senei. In timp ce intreaga clasa politica a salutat spectacolul grandios, unii din extrema dreapta l-au vazut ca pe un simbol…

- Prima ceremonie de deschidere din istoria Jocurilor Olimpice desfasurata in afara unui stadion a generat numeroase comentarii in lumea intreaga si nu a facut unanimitate in randul reprezentantilor mass-media.

- Prima ceremonie de deschidere din istoria Jocurilor Olimpice desfasurata in afara unui stadion a generat numeroase comentarii in lumea intreaga si nu a facut unanimitate in randul reprezentantilor...

- UPDATE:Flacara olimpica a ajuns pe Sena, adusa cu o barca.Editia 2024 a Jocurilor Olimpice de vara, gazduita de capitala Frantei, Paris, este deschisa oficial in seara zilei de 26 iulie 2024, cu un spectacol care se anunta grandios.Pentru prima data in istoria competitiei planetare, festivitatea de…

- Meteorologii anunța ploi abundente in timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vineri, un meteorolog citat de Reuters vorbind chiar despre un „dezastru" pentru ceremonia fara precedent in aer liber din inima Parisului, potrivit mediafax.

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024 vor avea festivitatea de deschidere astazi, 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe TVR 1, TVR Sport și Eurosport, dar unele intreceri au debutat deja. In capitala Franței va fi organizata o ceremonie care se anunța una spectaculoasa. Ceremonia de deschidere va avea…

- Cristian Macelaru, recunoscut drept director artistic al Concursului și Festivalului Internațional „George Enescu”, va avea onoarea de a dirija Orchestrele Naționale ale Franței in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din acest an, care se vor desfașura la Paris, Cristian Macelaru, dirijor…