- Un tribunal din Spania a aprobat cererea de eutanasiere a unui roman devenit paraplegic in decembrie 2021, in urma unui incident armat pe care l-ar fi provocat. Acuzat ca a impușcat trei angajați de la firma la care lucra și doi polițiști, Marian Eugen Sabau va deveni primul deținut din Spania care…

- Un tribunal din Spania a aprobat, joi, 4 august, cererea de eutanasiere a unui roman devenit paraplegic pe 14 decembrie 2021, in urma unui incident armat pe care l-a provocat și dupa care a fost acuzat de savarșirea mai multor infracțiuni de tentativa de omor.

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, vineri dimineata, 40 de migranti care au incercat sa iasa din tara ascunsi intr-un TIR care transporta frigidere in Spania, condus de un roman, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ion Țiriac a dat verdictul despre Novak Djokovic. Miliardarul roman a vorbit deschis pentru presa din Spania despre supremația in tenis, dar și despre motivele ce l-au facut sa vanda turneul de la Madrid. In privința problemei celui mai bun jucator din istorie, omul de afaceri este sigur ca Nadal nu…

- In urma cu mai mult timp, celebrul vlogger spaniol s-a filmat in timp ce umilea un cerșetor roman oferidu-i sa manance biscuiți umpluți cu pasta de dinți. Pentru ca l-a umilit pe roman, a fost condamnat la inchisoare. Iata cat va sta tanarul in spatele gratiilor și ce alte interdicții a mai primit!